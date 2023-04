‘Wat zijn jullie voor lui, om op zo vroeg te douchen?’

gastschrijver Rivier van chocolade­melk door de straat

BERGEN OP ZOOM - Vlak voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was iedereen aan het hamsteren. Meestal ging dit om een paar pakken koffie, thee of boter. Maar mijn moeder pakte het wat groter aan, want die zag de bui al hangen. Ze stond er alleen voor, want mijn vader was, net als alle andere mannen van zijn leeftijd, opgeroepen voor militaire dienst.