Van de lezer: Stichting Leergeld zamelt fietsen in zodat geen kind ‘achterop’ hoeft

Receptenwedstrijd Vegan Artisjok-wit­te bonen spread boterham­men van het Biblio­theek­café

EINDHOVEN - ,,Waarom we meedoen is eigenlijk heel simpel. De vraag naar vegan neemt toe”, merken de medewerkers van het Bibliotheekcafé in de Witte Dame. ,,Neem bijvoorbeeld onze berry bar voor bij de koffie. Het meest verkochte product voorbij de koffie. Het is super lekker en toevallig ook vegan, dus beide. Dat geldt ook voor deze lekkere boterhammen met artisjok-witte bonnen spread.