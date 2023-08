Vraag en Aanbod: Leny is op zoek naar vorken en bij Joke mogen tijdschriften worden afgehaald

Wie bestuurde in de jaren tachtig de buurtbus tussen Nuenen en Best?

NUENEN / BEST - Snel met het openbaar vervoer van Best naar Nuenen of andersom. Het kon vanaf 1985 toen de buurtbus tussen de twee dorpen in gebruik werd genomen. Wie was de chauffeur op dit busje en wie maakte er wel eens gebruik van? We komen graag in contact met lezers die nog herinneringen hebben aan deze buurtbus. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl