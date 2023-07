Vraag en Aanbod: Wie heeft de trouwring van José gevonden en Wim zoekt glazen van speciaalbiertjes

Waarom kakken we in na de lunch? Expert legt uit wat er klopt van drie veelgehoor­de theorieën

Je hebt je broodjes op, zit net weer op je werkplek en je ogen vallen dicht. Wat volgt is een enorme afterlunchdip. Over hoe dat kan, gaan meerdere theorieën rond. Wat is daarvan waar? Sander Kersten, hoogleraar voedingswetenschappen van de Wageningen Universiteit legt het uit.