Bambi was een ree

Wanneer Annemarie Haverkamp beweert dat Bambi de naam van een Amerikaans muildierhert of zo zou zijn, mist ze kennis van zaken [BD 4 februari; Z-bijlage; ‘Ook om de Veluwe staat ’n hek’]. In 1923 publiceerde Felix Salten zijn boek Bambi, ein Lebensgschichte aus dem Walde, als een geromantiseerde beschrijving van het leven van het Europese reewild. Dat ze bij Disney in hun film een fantasiehert met een vertakt gewei verzonnen hebben, dat in een bos met skunks leeft, is de reden waarom nu eigenlijk alle kleine hertensoorten, ook damherten, als bambi’s betiteld worden. Maar daar was de auteur van de echte Bambi het niet mee eens. Dat echte reeën nooit in hertenkampen te zien waren, is het gevolg van hun levensgevaarlijke vechtlust, ten aanzien van zowel mensen als dieren, ook hun eigen soort.. Tamme damherten zijn veel verdraagzamer, die kunnen best in een omheind overbevolkt hertenkamp overleven, ook al is onze minister het daar niet mee eens.

Frank Lippe

Veghel

F16’s voor Oekraïne

Aan de bijdrage van Hans Nijenhuis in het BD van 3 februari, getiteld ‘F16’s sturen nu heel groot risico’ is mijns inziens niet zo veel toe te voegen, hij slaat de spijker op de kop! Tóch wil ik hierbij (nog eens) beklemtonen dat wij er hier in het Westen nog steeds blijk van geven niet van de geschiedenis te hebben geleerd en hoe gevaarlijk dat in het verleden vaak geweest is. In bedoeld artikel wordt een aantal onweerlegbare argumenten daarvoor genoemd. Ik wil er echter nog aan toevoegen dat destijds vanaf de val van de Berlijnse Muur Rusland voor het oog van de wereld regelmatig als de grote verliezer te kijk is gezet. De geschiedenis diende ons toch te leren dat voor een volk en staat niets zo frustrerend is dan zo’n voortdurende vernedering. Zie bijvoorbeeld ook de kansen die ene Adolf Hitler in de jaren twintig kreeg door de zware sancties die Duitsland na de verloren Eerste Wereldoorlog in het Verdrag van Versailles werden opgelegd. Daar komt nog bij dat Rusland zich sindsdien omgeven ziet met steeds meer Navo-lidstaten, ondanks de toezegging van destijds dat géén pogingen zouden worden gedaan de voormalige Sovjet-deelrepublieken en lidstaten van het Warschaupact naar de westerse invloedsfeer te laten verschuiven. Niet vreemd dus dat Rusland steeds argwanender richting het Westen kijkt. Al eerder pleitte ik ervoor [BD 1 augustus 2015, BD 15 januari 2019] dat politici en diplomaten lering trekken uit de geschiedenis en zich verdiepen in de psychologie van een verstandige geopolitiek. Ook Hubert Smeets vestigt in zijn lezenswaardige boek De wraak van Poetin de aandacht daarop. Dit is beslist géén pleidooi voor begrip van Poetin, maar vooral voor enige zelfreflectie van ons hier in het Westen.

Ad Verhoeven

Tilburg

Walgelijke uitspraken

In een artikel van het BD stonden beweringen die mij de wenkbrauwen deden fronzen [BD 1 februari; ‘Dit voelt voor mij als de ergste vorm van racisme’]. Het Rijk heeft besloten om in maart dit jaar alle niet-Oekraïense vluchtelingen, dat wil zeggen de vluchtelingen uit Oekraïne met een nationaliteit anders dan de Oekraïense, weg te sturen uit de opvang. Of dit een goede maatregel is of niet laat ik even in het midden maar de opmerkingen van Gabriel Shantiwa schieten bij mij toch in het verkeerde keelgat. Allereerst wordt de racisme-kaart weer getrokken - ‘het zal wel aan mijn huidskleur liggen’ - en niet zomaar racisme, nee, de ergste vorm hiervan, aldus zijn statement. Vervolgens komt er nog iemand van de stichting Herdenking Afschaffing Slavernij aan het woord en die maakt het nog bonter: het is apartheid! Walgelijk, dit soort uitspraken. Ik ben voorstander van het helpen van hulpbehoevenden en daarin worden keuzes gemaakt wie wel en wie niet wordt geholpen. Dit hoeven niet de keuzes te zijn waar je het mee eens bent, maar om ook dit weer te gooien op racisme en zelfs apartheid vind ik alle perken te buiten gaan.

Cas van Dommelen

Tilburg