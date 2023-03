De onthutsende leegte van het Brabantse stikstofbeleid

BD Stelling | Opzette­lijk te groot gebouwde villa moet inderdaad worden gelegali­seerd

Willens en wetens heeft de eigenaar van deze villa in Bruchem de regels overtreden. De nok is 77 centimeter te hoog, het totale volume ongeveer twee keer te groot. En nu? Legaliseren, zegt de gemeente Zaltbommel - de wethouder heeft er pijn van in zijn buik. Maar eigen juristen schatten in dat het voor de rechter een kansloze zaak wordt. De gemeente legt zich er dus al bij voorbaat bij neer. Onze stelling van vandaag: de villa legaliseren is in dit geval beter dan de zaak voor de rechter brengen.