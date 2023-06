Lezers helpen lezers: een tweede Flekkie gezocht, een knuffelhond van twintig jaar oud

Lezersbrieven Mening | Wat is de winst van Oekraïne om dit te doen?

Wat een onzin om te veronderstellen dat Oekraïne achter deze drone boven het Kremlin zit [BD 4 mei; ‘Van wie kwam de drone die plots boven het Kremlin vloog?’]. Wat is de winst van Oekraïne om dit te doen? De afstand Kjiv - Moskou in acht genomen lijkt dit sowieso al onvoorstelbaar. Dan nog het luchtafweersysteem van Rusland. Als het luchtafweersysteem de drone de mogelijkheid heeft gegeven zo ver te komen, zonder op te vallen, dan is Rusland op oorlogsgebied behoorlijk amateuristisch bezig en moeten we daar zo snel mogelijk gebruik van maken en een hele goederentrein vol raketten op Moskou afvuren. Als Rusland zelf niet achter deze daad zit, dan zijn het de tegenstanders van Poetin in Rusland zelf die er met de dag steeds meer bijkomen.