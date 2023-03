Lezers helpen lezers: wie heeft een prijzenkastje voor kleinzoon die maar bekers blijft winnen?

lezers helpen lezersDe ene lezer heeft iets nodig, de ander biedt iets aan. In de rubriek ‘Lezers helpen lezers’ verbindt het Brabants Dagblad al jaren mensen met vraag en aanbod. Met succes. Nu ook online.

Regelmatig vind je hier het nieuwste aanbod en de nieuwste vragen. Ben je op zoek naar dat ene stripboek dat nog ontbreekt in jouw kast? Of heb je nog een fraai meubelstuk over, dat je een tweede leven gunt? Dan is dit dé plek.

Vanaf vandaag vullen we deze meerdere keren per week aan. Na een aantal dagen verdwijnt de inzending. Hieronder vind je de inzendingen. Meedoen kan door te mailen naar mijnbd@bd.nl.

Gezocht

Heeft iemand een kapotte blender, waar de kan nog goed van is? Merk: Philips HR 7769. Dan zou ik hem graag willen hebben.

ahlzwaans@gmail.com

Gezocht

Ik ben op zoek naar foto’s van onze molen in Nieuwkuijk en wel foto’s van voor 1967, voor de restauratie. Oude foto’s van de molens van Vlijmen of Drunen mogen ook.

Kees Fitters

sparkydog@online.nl

Gezocht

Onderdeel (verwarmingselement) van een defecte Kärcher SC5 stoomreiniger.

zwaans@me.com

Gezocht

Om een leuke middag voor onze senioren woongroep te organiseren, zijn wij Perla-punten aan het sparen. Heeft iemand nog punten liggen in een kast of la die niet gebruikt worden, wij zijn er blij mee voor onze woongroep.

gaffeltje07@gmail.com

Gezocht

Mensen die eventueel in groepsverband naar Medjugorje in Bosnië willen reizen om de ‘trekpleisters’ aldaar te bezoeken. Duur verblijf, accommodatie, vervoer en dergelijke onderling nader in te vullen.

veldmans2@hotmail.com

Aangeboden

Tegen een kleine vergoeding: glijbaantje.

Familie van Gestel, Diessen

Tel: 06-29208519

Gratis af te halen

In Berghem: kleine partij glasservies.

Lenie van Erp

vanerp047@hotmail.com

Gevraagd

Voor uitbreiding bidprentjesarchief van erfgoedvereniging Dye van Best, zoek ik bidprentjes van personen die in Best geboren en/of gestorven zijn. Ruilen kan ook.

rmartens.p@hotmail.com

Tel: 06-11342530

Gevraagd

Ik ben met pensioen en heb een nieuwe hobby gevonden. Ik zorg ervoor dat niet-lopende zakhorloges het weer doen. Wie heeft nog een zakhorloge in een la liggen? U maakt er mij blij mee.

michelbartels@ziggo.nl

Gratis af te halen

Wie kan ik blij maken met diverse jaargangen Openbaar Kunstbezit vanaf 1963 tot 1971?

Anja Verbraak, Tilburg

Tel: 06-51439419

Gezocht

Wie kan ons helpen aan een linker voetenbankje voor een Lintech fiets van het merk Nijland?

f.didden@gmail.com

Gevraagd

Wie weet waar dit schilderij geschilderd is of wie het geschilderd heeft? Het is na 1945 bij onze familie terechtgekomen.

H. Jansen

jenhjansen@gmail.com

Gezocht

Mijn kleinzoon van 8 jaar won afgelopen zondag zijn tweede beker bij judo. Trots als een pauw en van zichzelf overtuigd zou hij nu wel een prijzenkast(je) willen hebben. Heeft iemand zo’n kast voor hem? Eventueel vergoeding in overleg.

jtholen@home.nl

Gratis af te halen

Wie heeft interesse in een Burda patroon voor een prinsessen/danseressenpatroon, kindermaat 104?margithaenhein@gmail.com

Gezocht

Het boek van Toon Kortooms, Mijn kinderen eten turf. Eventuele verzendkosten worden vergoed

a.vanzon@ziggo.nl

Gevonden

Wie heeft deze rode designbril (merk Xavier Garcia) met blauwe briletui verloren op de Kwaadeindstraat in Tilburg?

rob.lian@home.nl

Gezocht

Ik ben op zoek naar boek(en) over Lenrout & Hauspie. Onkosten worden vergoed.

J. van Bergen, Oisterwijk

Tel: 013-5211512

j.van.bergen36@kpnplanet.nl

Gezocht

TOP CRAFT TGS 1200 kap en verstekzaag. Mag defect zijn. Is voor onderdelen.

Jan van de Sande

j.sande244@upcmail.nl

Gratis af te halen

Een donkergroene lederen twee- zitsbank in Waalwijk.

ton.liaheuvelmans@outlook.com

Aangeboden

In Tilburg: 300 boeken over cultuur en levenswijze van Noord- en Zuid-Amerikaanse Indianen. Wie heeft interesse? Tegen een vergoeding en alle boeken in een keer meenemen.

Tel: 06-55191957

tonnyloonen@ziggo.nl

Verloren

Heeft iemand mijn fietsnavigatie edge Garmin 810 gevonden?

jacvandervorst@hotmail.com

Tel: 06-17491166

Gezocht

Wie heeft er toevallig een soortgelijke (honden-) knuffel en doet er niets mee? Wij zijn er blij mee! Eventuele onkosten worden uiteraard vergoed.

Marl1vanoorschot@gmail.com

Gezocht

Gooi ze niet weg! Oude ansichtkaarten. U doet me er een plezier mee als verzamelaar.

info@verzamelnieuws.nl

Aangeboden

Een Bommel collectie van Marten Toonder. Ongeveer honderd boeken.

Tel: 06-38082154

Gratis af te halen

Boeken over de Oranjes. Zeven boeken en tal van tijdschriften. In een keer mee nemen. In Sint-Michielsgestel. En vier ingebonden boeken van Beatrijs, de voorloper van Libelle. Uit het jaar 1953.

margavandoorn@kpnmail.nl

Tel: 06-37478092

Gezocht

Wie kan mij helpen aan een fietscomputer van het merk Bosch?

fam_vd_heuvel@hotmail.com

Gevonden

Susan W, ik heb je poëziealbum gevonden die al 20 jaar zoek is. Als je vertelt wat je achternaam is en op welke lagere school je hebt gezeten, is het album van jou. In Uden.

Tel: 06-13449500

Gezocht

Seniorenpuzzels 250 of 500 stukjes in de omgeving Zaltbommel.

F. Scholten

scholtenf@ziggo.nl

Gezocht

Op de oproep voor een drumstel voor een Oekraïense jongen, zijn zeven reacties gekomen. Hartelijk dank daarvoor! Nu zoeken we nog een ruimte waar hij kan oefenen. In de omgeving van Moergestel.

Annelies Witzel

Tel: 06-54341130

Gratis af te halen

Iemand interesse in tien oude leren damestassen? Af te halen in Den Bosch.

eduijts@hetnet.nl

Gevraagd

Een platenwisselaar waar vroeger meerdere plaatjes tegelijk op een pick-up geplaatst konden worden. Vroeger zaten die in een soort dressoir ingebouwd.

Wilma Steenbakkers

wilmasteenbakkers1954@gmail.com

Tip

Geregeld wordt er gevraagd om Tupperware artikelen. Dan is deze site een handige tip:

tupperware.nl/warranty

Gratis af te halen

Grenen eenpersoons meegroeiledikant en matras van IKEA. Bouwpakket kan zo in personenwagen. Op te halen in Drunen.

J.L. Sars

Tel: 0416-373960

jlsars@kpnplanet.nl

Gevonden

In Drunen: damesfiets, merk Raleigh, kleur blauw met vrijwel nieuwe fietstassen. Stikker van poes op kettingkast.

edhu49@protonmail.com

Gratis af te halen

Uit de erfenis van mijn moeder, Joke Govers, heb ik twee fotoalbums vol foto’s van de R.K. Montessorischool St. Jozef te Den Bosch, van de periode 1958-1969. Heeft iemand interesse?

jannekewissmann@gmail.com

Gevraagd

Wie kan mijn helpen aan oude Donald Ducks voor als onze kleindochter van 9 jaar komt logeren? Ze is dol op dit weekblad. Kom ze heel graag ophalen in de buurt van Dongen en Tilburg.

C. van Tilburg

corrievantilburg@icloud.com

Gevraagd

Foto’s van van de Goor uit Erp die rondging met paard en wagen in de jaren 1950-1960. We zouden er heel blij mee zijn.

peterenmarij@home.nl

Gratis af te halen

Wie kan ik blij maken met een zak lappen en lapjes?

Tineke.17@outlook.com

Gevraagd

Het leek mij een goed idee om kleertjes voor een pop van veertig centimeter lang te gaan breien als we op reis gaan. Ook patroontjes voor de naaimachine zijn welkom, maar in eerste instantie dus breipatroontjes. Hopelijk kunnen ze per mail toegestuurd worden?

marij.v.dongen@online.nl

Aangeboden

Staande lamp, chroom van kleur. Ophalen in Uden.

e.hokke@kpnplanet.nl

Gevonden

Aparte zilveren ring met grote steen, bij bomenpark in Heesch.

Tel: 06-38697369

Ruilen

Geïnteresseerd in (lees-of informatie)boeken? Af te halen in Hilvarenbeek. Ruilen voor een lekker biertje per twee boeken. U geniet van het boek, ik geniet van het biertje.

Jan Hoosemans

Jintesa4@caiway.nl

Aangeboden

Bij mij staan acht mooie legpuzzels van elk duizend stukjes, waaronder een van Haasteren. Wie heeft er interesse? Bel me even.

Tel: 06-54203980

Gratis op te halen

Een compostbak, 90 cm hoog.

bvanschaaijk@home.nl

Gezocht

Van mijn keukenmachine Kenwood KM28 is de kunststof voet van de mengkom losgeraak. Dit zat gepuntlast, lijmen houdt niet lang. Is er iemand die misschien een defecte machine heeft met een goede mengkom dan zou ik deze graag overnemen. Ik woon in Rosmalen.

M. Looijs

m.looys@home.nl

Gezocht

Iemand in de omgeving van Tilburg nog een goede schildersezel in de aanbieding?

sjanniederooy@hotmail.com

Gezocht

In 2000 werd op tv een serie interviews uitgezonden: ‘Van de schoonheid en de troost’ van Wim Kayzer. Je kon toen een ( letterlijk) uitgeschreven versie bestellen bij de VPRO. Mijn exemplaar is helaas kwijtgeraakt. Heeft iemand er nog een? Niet bedoeld wordt: het boek van de schoonheid en de troost.

ishblo22@kpnmail.nl

Aangeboden

Mooi grijs colbert voor heren, zonder voering. Maat L. De verzendingskosten zijn voor u.

g5171m@icloud.com

Gevraagd

Wie kan voor mijn dit orgeltje nazien? Geluid is niet meer optimaal.

delien1969@gmail.com

Gratis af te halen

Voor (toekomstige) oppasgrootouders: kinderledikantje, inclusief matras en lakentjes. Ook nog aankleedkussen, kinderstoel en babyspeelgoed.

Tel: 06-24783133

Gevraagd

Kinderknip, Ottobre en Burda modebladen. Ik zou er erg blij mee zijn.

marianne7@home.nl

Aangeboden

Ik heb nog tien strengen borduurgaren. Tegen een kleine vergoeding.

annie429@ziggo.nl

Gratis af te halen

Een emmer met knikkers.

Tel: 06-29491845

Aangeboden

Bladmuziek voor Contrabas: etudes en speelstukken (graad 1-4) en losse baspartijen voor kamermuziek kwintet tot en met nonet. Tevens groot aantal strijkkwintetten met contrabas. Omgeving Tilburg

baspaul50@gmail.com

Aangeboden

Muzieknaslagwerken (onder andere Muziek onder Woorden) Tevens veel biografieën van componisten (onder andere Gottmer- reeks 25 delen). Omgeving Tilburg.

baspaul50@gmail.com

Aangeboden

Vliegers (eenlijns) plus materiaal om zelf te bouwen. In Tilburg.

baspaul50@gmail.com

Gezocht

Zeemanskoor HaveNloos uit Uden is met spoed op zoek naar een accordeonist. Wij zijn een mannenkoor en repeteren op dinsdagmiddag, onder leiding van Piet van der Sanden.

secretaris@havenloosuden.nl

Gezocht

Wie kan mij helpen aan zwarte bakelieten deurklinken plus schildjes? Ik zou er heel blij mee zijn.

L. Hoevenaars

lenyhoevenaars@hotmail.com

Gezocht

Voor de 23-jarige zoon van mijn partner zijn wij op zoek naar een leuke kamer/studio. Oppervlakte minimaal 18m2.

hvanravenstein@hotmail.com