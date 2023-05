Mening | Brood, daar zit wat in

Lezersbrieven Mening | Richt een Federale Constituti­o­ne­le Monarchie van Europa op

Oplossing voor het stikstofprobleem? Misschien een idee om een Federale Constitutionele Monarchie Europa op te richten. Net zoals Maleisië dat deed sinds 1963. Het heeft dat land géén windeieren gebracht. Om te beginnen: verenig alle koninkrijken in de buurt. Zo ook België, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Groothertogdom Luxemburg, eventueel uit te breiden met Engeland en Spanje. Zo zouden bijna alle landen met een monarchie - toch groots verenigd én eensgezind door alle familiebanden - óók politiek door het leven kunnen gaan. Mocht dit kunnen lukken, dan hebben alle kleine speldenknoppenlanden van de wereld, zoals onder andere de Benelux (met hun drang om steeds maar weer de beste van de klas te willen zijn) een oplossing in huis. Namelijk een enorme gebiedsvergroting waardoor per vierkante kilometer al het stikstof verdwenen is, want dan heet het voortaan nog maar een regionaal probleempje in de kleine gebieden van onze Federatie.