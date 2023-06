Mening | Een kat met negen levens zou jaloers zijn op onze premier

Door de lezer ‘Wij prikten de voetbal van de Duitsers lek, als kleine verzets­daad’

In de week van 4 en 5 mei herdenken en herinneren we wat er in oorlogstijd is gebeurd. Bob van Helsdingen (91) uit Oisterwijk maakte als kind de Tweede Wereldoorlg mee. En dat heeft diepe sporen achtergelaten. Nog altijd zijn heftige oorlogsherinneringen haarscherp aanwezig.