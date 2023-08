Mening | Ik ben geen yup, drink geen havermelk en ik vind de fiets nog steeds prachtig

Lezersbrieven Mening | Sterke vrouw: wees sterk maar ook wijs

‘Maar ik heb geen man nodig, dat weet ik nu honderd procent zeker. Ik ken ook maar weinig mannen die het fijn vinden om ergens op plek vier te komen’, aldus Sylvana Simons [BD 10 juni; Mezza; ‘Ik ben als een rietje, ik veer mee met ellende’]. Dan denk ik: als ‘sterke vrouw’, al een hele poos een eretitel, kun je je ook meer stoere praat permitteren. Het wordt zelfs van je verwacht in een dergelijk interview. En onweersproken tegen mannen ageren, is tegenwoordig net zo verleidelijk als de katholieke kerk overal de schuld van geven, ook bij een vechtscheiding of als je voor de zoveelste keer gezakt bent voor je rijexamen. Waarom vroeg de interviewer de bekende vertegenwoordiger van de SVS (Sterke Vrouwen Sociëteit) niet naar het aantal vrouwen van wie ze weet dat die het leuk zouden vinden om de vierde viool te spelen in een relatie? Als je het zonder een man kan stellen, kan je dat dan ook zonder een vader? Welke boodschap draagt zo’n publieke figuur eigenlijk uit? Als je de man uit je leven bant, wat dan als je zelf een zoon of kleinzoon hebt? Die bereiken toch ook een keer de ‘manheid’? Mogen ook zij dan overbodig verklaard worden? En hun respectieve vaders? En waarom zouden mannen in andere levensdomeinen wel benodigd zijn?