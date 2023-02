Mening | Ik lees de column van Daan Rot wel voor u

Hoe toepasselijk dat er naast het ingezonden stukje over de column van Daan Rot een ander staat met de titel ‘Ga iets leuks doen’ [BD 14 februari]. Dat raad ik Tinie van Haastert in dit geval ook aan. Naast mij en mijn moeder zullen er velen zijn die elke zaterdag graag de column van Daan Rot lezen. Fans van Jan, maar zeker ook familie en vrienden die zelf in de afgelopen tijd partners, ouders en anderen zijn verloren. De herkenning van de pijn en het weer doorgaan met leven zijn groot. Het is een van de stukken die ik op zaterdag lees. Fijn dat u uw hart heeft gelucht, het lijkt me dat Daan dat op deze wijze ook elke week doet. U hoeft haar column niet te lezen, dat doe ik dan wel voor u.

Petra Vervenne

Den Bosch

Ook haar vader...

Wij en volgens mij meerdere mensen vinden het wel interessant te weten hoe Daan Rot het leven invult na het overlijden van Jan Rot. Wij snappen de moeilijkheden die op haar en de vier kinderen afkomen nu ook haar vader is opgegeven. We lezen met veel aandacht haar column. Het is het eerste wat ik lees op zaterdag.

R.A.C. Donkers

Boxtel

Grote bewondering

In tegenstelling tot Tinie van Haastert [BD 14 februari; Ingezonden] lees ik de columns van Daan Rot met veel plezier. Eigenlijk moet ik zeggen, met ontroering. De wijze waarop ze beschrijft hoe het hele gezin verder gaat na een diep verdriet en gemis, dat is iets om grote bewondering voor te hebben.

M. van Wijk

Vught

Leve DirkJan

Ik zat met een dilemma; ga ik reageren op de mensen die zich storen aan de strip(s) van DirkJan [BD 14 februari; Ingezonden]? Ik stoor me namelijk weer aan mensen die zich storen aan een stripje en die hun mening dan weer in de krant willen. DirkJan is een stripje, meer niet. Of je het leuk vindt of niet, bepaal je helemaal zelf, je mag je eraan storen en je hoeft niet mee te lachen. Gelukkig zijn er ook veel mensen in een rolstoel die hartelijk hebben gelachen om dit stripje. In ziekenhuizen, crematoria, hospices en ook bij de Zonnebloem barst het van de (zwarte) humor en zelfspot. Je kunt je eraan storen, maar het relativeert ook en houdt velen juist op de been (figuurlijk dan). Gun iedereen z’n eigen lolletje en projecteer je eigen gevoeligheid alstublieft niet op de rest van de wereld.

Jos van Osta

Den Bosch

Geweldige humor

Ieder zijn mening, dat is belangrijk. Daarom is het prima dat er kritiek is op de strip DirkJan. Maar nu ook tijd voor nog een mening. In een krant, meestal vol kommer en kwel, eindigt het lezen bij mij altijd met een dikke glimlach. En dat dankzij DirkJan. Geweldige humor, prachtige figuren die vaak terugkeren, opbouw tot een uitsmijter en dat in drie plaatjes. Ik vind het echt een hele goede strip. Ik hoop er in BD nog lang van te mogen genieten. Grote complimenten voor de makers van de strip en de keuze door de redactie!

Peter Gloudemans

Heesch

Applaus

Op 16 februari las ik onderstaand bericht, ik citeer: Twaalf mensen en één hond kon het Nederlandse Urban Search And Rescue-team in de zwaar getroffen regio Hatay levend onder het puin vandaan halen. Maar de 65 hulpverleners en acht reddingshonden traceerden helaas nog veel meer dodelijke slachtoffers in het rampgebied in het zuidoosten van Turkije.

Ik, en ik denk duizenden met mij, heb ontzettend veel respect voor dit team want ik heb de indruk dat dit een enorme impact heeft op zowel het team als hun familie. Derhalve, een groot applaus en zo dien nodig (en mogelijk): zet het goede werk voort!

Martin van Tillaart

Boxtel