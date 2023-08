Mening | Ik wil mijn vaste cryptogram ook terug

Lezersbrieven Mening | Kunnen olifanten bij Safaripark tinnitus krijgen?

Via Google heb ik geen informatie kunnen vinden of een olifant tinnitus zou kunnen krijgen vanwege overbelasting van het gehoor of de hersenen. Bekend is dat olifanten geluiden van kilometers ver weg en met een zeer lage frequentie kunnen horen. De olifanten op de Beekse Bergen hebben echt geluk, want ze kunnen in Hilvarenbeek in 2023 drie keer genieten van geweldige festivals en ze hoeven hun oren niet extra te spitsen om de bromtonen en geluidsexplosies op hun trommelvliezen te laten neerdalen. Op de website van de Beekse Bergen staat: Ga op safari door de natuur en kom oog in oog te staan met wilde dieren. Ik raad iedereen aan om dit avontuur aan te gaan tijdens een van de festivals, wellicht zie je de dieren dan eens op een heel andere manier. Gorilla’s, leeuwen, cheeta’s, panters, gnoes en chimpansees gaan helemaal uit hun dak. Het przewalskipaard, de steppevos, de struisvogel staan te rocken, te hiphoppen en te headbangen. Kunnen deze dieren tinnitus krijgen of een gehoorbeschadiging oplopen? Waarom niet? Daarom moeten de organisatoren van de festivals gratis gehoorbescherming ter beschikking stellen aan de directie van het safaripark, zodat zij alle beesten op de juiste wijze kan beschermen. Niets is mooier dan een olifant met oordoppen. Misschien willen de buurtbewoners van de Beekse Bergen hiervoor ook wel in aanmerking komen.