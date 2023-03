Mening | Nu al tobben over hoe het verder moet

Donderdagochtend was er alleen maar spijt over zijn uitgebrachte stem. Een stem die de BBB naar de overwinning bracht. Hij had enkel een tegengeluid willen laten horen, een vuist willen maken tegen het huidige politieke klimaat. Ik had hem nog gewaarschuwd, maar niets hielp. Een verzetsmonument was het. Steeds vaker. Nu oogstte hij de revenuen van zijn gedrag. Eigenlijk zou een overwinnaar dit uitbundig moeten vieren. Hij niet, hij tobt nu al over hoe het verder moet. Boos was hij ook. Hij kon niks hebben vandaag. Morgen vast ook niet. Misschien stemmen ze daarom in Frankrijk twee keer: de eerste keer op de golven van hun emoties en de tweede keer met hun verstand. Dat moeten ze eigenlijk overal doen want kennelijk regeert wereldwijd de amygdala en niet de prefrontale cortex. Door twee keer te stemmen voorkom je in ieder geval: ‘Oe gotte wa he’k gedoan’. En dat met alle gevolgen van dien.

Martha van Mil

Den Bosch

Wie heeft er gewonnen?

Als ik het goed begrijp zegt van 100 procent van de stemgerechtigden:

- 20 procent; coalitie ga door met besturen.

- 28 procent; oppositie, blijf proberen te veranderen of gedoog of doe mee.

- 12 procent; protesteer (BBB) en hou tegen.

- 40 procent is afgehaakt want heeft geen stem uitgebracht.

Wie heeft er dan ‘gewonnen’?

Paul van Riel

Tilburg

Een verloren stem

En weer laat stemmend Nederland zich van de verkeerde kant zien. Vier jaar geleden werd vanuit het niets Forum voor Democratie de grootste partij en nu vier jaar later is nieuwkomer BBB de grootste. Nederland kiest dus op basis van reclamespotjes. Wat je vaak hoort en ziet zal wel waar zijn... Ik kan u nu al melden dat over acht jaar de partij BBB niet meer bestaat of geen enkele invloed meer heeft. Ik hoop dat mensen een keer met hun verstand gaan stemmen en minder met hun gevoel. BBB is de volgende LPF en iedereen die nu heeft gestemd op basis van sympathie voor de boeren, is ongeschikt om überhaupt een stem uit te brengen. Laat de gevestigde orde het maar regelen, dan komt alles goed; VVD, CDA en D66 zouden te allen tijde een meerderheid moeten vormen omdat zij het beste landelijke beleid voeren. Weg met al die splinterpartijen en eenmansfracties. Een stem op BBB is hetzelfde als een stem op PVV, een verloren stem!

Cas van Dommelen

Tilburg

Het ei is gelegd

Dan bedoel ik niet het eerste kievitsei van Brabant in Hooge Mierde maar de kiezers van ons land hebben gestemd. Ze vinden de huidige politieke bestuurders niet geschikt om hun werk voort te zetten. Met als resultaat: een enorme grote verkiezingswinst voor de BBB. Men is het bedrog meer dan zat, vernieuwing moet er komen. Men heeft er genoeg van om vele decennia’s lang maar te moeten horen dat het steeds slechter gaat met onze natuur terwijl bijvoorbeeld de agrarische sector 65 procent minder stikstofuitstoot veroorzaakt dan in 1990. Als er dan nog geen resultaat is, wordt het hoogtijd om eens verder te kijken dan je neus lang is. Natuurfrikken zien de bui al hangen en voelen de adem van BBB in hun nek. Van Mobilisation van Johan Vollenbroek tot Greenpeace-directeur Andy Palmen, en van Natuur & Milieu, Natuurmonumenten tot Wakkerdier, allemaal ruiken ze onraad. Hun eigen hachje komt wellicht in gevaar en dat moet ten kosten van alles voorkomen worden. De kiezers zijn het zat en hebben bepaald. Hopelijk kan het door de BoerBurgerBeweging weer normaal worden in ons land.

Ruud Gijsbers

Venhorst