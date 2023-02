Mening | ‘Onze rechtsstaat biedt vooral bescherming aan mafkezen en criminelen’

De column van Tony van der Meulen over de intimidatie van minister Kaag vond ik ongewoon scherp, maar ik kon me er desondanks heel goed in vinden [BD 21 februari; ‘Niet geïnteresseerd in discussie, alleen lekker schelden tegen Kaag’]. We moeten ons hierbij wel realiseren dat we dit in Nederland allemaal zelf laten gebeuren. We hebben de rechtsstaat zodanig ingericht dat er vooral bescherming is voor mafkezen en criminelen. Waarom is het zo moeilijk om deze lui op te pakken en vast te zetten?

Ed Wolt

Tilburg

‘U haat haar?’

Op de voorpagina van het BD van 22 februari zie ik een foto van mevrouw Kaag, met daarboven de tekst: ‘U haat haar’. Ik weet dat zij bij bepaalde mensen haatgevoelens oproept, maar bij mij niet en waarschijnlijk bij heel veel anderen ook niet. Ik krijg nu de indruk dat het haten van mevrouw Kaag de norm is geworden in dit land. Verderop in het artikel wordt nog eens benadrukt waarom zij zo gehaat wordt, koren op de molen van de haters die met al deze argumenten hun ‘gelijk’ bevestigd zien [BD 22 februari; ‘Waarom Sigrid Kaag zoveel haat voor haar kiezen krijgt’]. Dit draagt volgens mij niet bij aan een respectvolle discussie die nodig gevoerd wordt. Ik stoorde me vooral aan de boodschap op de voorpagina die direct aan mij als lezer is gericht. Ik dacht dat de heksenvervolging inmiddels ver achter ons lag, maar helaas, de geschiedenis lijkt ons in te halen. En dan kunnen de demonstranten nog zo hard roepen dat er geen sprake is van vrouwenhaat, haar een heks noemen, een bezem aanbieden zodat ze kan vliegen en haar intimideren met brandende fakkels, doet mij hieraan twijfelen. Heksen waren over het algemeen vrouwen die wijzer waren en over meer kennis beschikten dan veel van hun aanklagers en rechters. Mogelijk speelt dat ook hier?

J. van Asseldonk

Haarsteeg

Ik waardeer Kaag

De opmerking: ‘U haat haar’, daarmee slaat u de plank mis. Ik ben geen D66-aanhanger, maar Sigrid Kaag respecteer ik en ook haar werk waardeer ik. Ik vind dat dit rechtgezet moet worden, want deze kreet is niet juist.

Giny Braks

Sint-Michielsgestel

Luister naar burger, Kaag

Als eerste is er mijn vraag: wanneer krijgt een gewone burger de ruimte in het Brabants Dagblad om ook zijn visie te ventileren zoals mevrouw Kaag de ruimte kreeg [BD 18 februari; ‘Voor mij horen hekken niet bij een beschaafd land’]. Of is de gewone burger ervoor om die krant alleen maar te lezen. Bij het lezen van de antwoorden op de gestelde vragen van de journalist bekroop mij het gevoel van ‘wat een pure arrogantie’.

Vooropgesteld: ook ik vind dat er iets moet gebeuren met het milieu maar moet dat gebeuren op de manier waar de regering en dan voornamelijk het D66 het wil?

Mijn antwoord daarop is nee.

Gewoon je gezond verstand gebruiken. Er zijn wel meerdere manieren om erachter te komen hoe het dan wel moet gebeuren.

Kijk de documentaires Kiss the ground en Biggest little farm maar eens om te begrijpen wat er moet gebeuren. Het belangrijkste gegeven in deze documentaires is meer humus in de grond. Meer humus zorgt voor vasthouden van voedingstoffen (stikstof) en water. Daardoor minder uitspoeling naar het grondwater en koelere gronden. En dat niet alleen in het kleine kikkerlandje Nederland maar over de gehele wereld.

Ook de verdere antwoorden over meerdere zaken getuigen niet van gezond nuchter verstand. Als mevrouw Kaag denkt dat veel van de asielzoekers bij bedrijven als bijvoorbeeld ASML terechtkomen, heeft zij het niet begrepen hoe de wereld in elkaar steekt.

Wat er bij mevrouw Kaag ontbreekt en met haar veel politici is een luisterend vermogen naar de gewone burger.

Paul Koenen

Nistelrode