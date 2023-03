Stelling | Bij zó veel hardrijders ligt het niet alleen aan bestuurders, maar ook aan de weg.

De verse flitscijfers laten het nog maar eens zien: er zijn wegen waar in een jaar tienduizenden automobilisten te hard rijden. Iedereen weet dat het niet mag, dus goed is te hard rijden natuurlijk niet. Maar als het op bepaalde wegen zo vaak gebeurt, wordt het dan niet ook een beetje uitgelokt door de inrichting van de weg? Dat is de stelling voor vandaag: Als ergens té veel hardrijders zijn, ligt het ook aan de inrichting van de weg. Die moet worden aangepast.