Laadsysteem van VDL in Valkenswaard kan ook stroom terugleveren

Het transportinnovatiebedrijf VDL ETS in Valkenswaard gaat met deze technologie aan de slag. Onder meer het uitwisselen van informatie van de elektrische voertuigen met de laadapparaten wordt ontwikkeld. Het onderzoek beoogt om het laden van de voertuigen slimmer te plannen waarbij energie in een buffer opgeslagen kan worden. Deze buffer kan dan tijdens piekbelasting, in combinatie met de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, weer terug naar de voertuigen geleverd worden. Het doel is piekbelasting van het elektriciteitsnet te verminderen en beschikbare energie goed te verdelen naar behoefte.

Laden actief sturen

Op het Test Centrum in Valkenswaard zijn drie snellaadstations van Siemens, in combinatie met een VDL-energieopslagsysteem, geïnstalleerd. Door de data van deze systemen te gebruiken, kan het laden van de voertuigen actief gestuurd worden.

“Inzet van zwaardere elektrische voertuigen brengt ook technische vraagstukken met zich mee zoals de toenemende energievraag en onvoorspelbare belasting van het elektriciteitsnetwerk”, zegt Menno Kleingeld, directeur VDL ETS. “Het is van belang dat alternatieven worden aangewend om het laden slimmer te plannen en om energie tijdelijk in een buffer op te slaan. Deze tijdelijke buffer kan dan tijdens piekbelasting, in combinatie met de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnetwerk, weer terug naar de voertuigen geleverd worden. Dankzij deze nieuwe technologie kunnen we onderzoeken op welke manier we de belasting van laadsessies op het elektriciteitsnet kunnen verminderen en hoe we de beschikbare energiecapaciteit goed kunnen opslaan en verdelen naar behoeften.”

Slim energiemanagement

Via een speciale ‘switching matrix’ kan de beschikbare energiecapaciteit flexibel worden ingezet en gebruikt. Menno Kleingeld: “Dit gezamenlijke project met Siemens past binnen de VDL-strategie en -visie op het gebied van e-mobiliteit. Onze innovatie-activiteiten zijn onderdeel van een groter programma waarbij we nieuwe platforms en bouwblokken ontwikkelen, hierbij werken we nauw samen met onze strategische partners. Deze partnerships zijn een vereiste om mobiliteitsoplossingen voor de toekomst te kunnen blijven ontwikkelen.”

“We zijn verheugd om samen met VDL aan dit innovatieve project te werken. Dit brengt ons een stap verder in het efficiënter en flexibeler inzetten van e-mobiliteit”, zegt Monique Mertens, hoofd van laadinfrastructuur voor e-bussen en zwaardere e-voertuigen van Siemens Smart Infrastructure. “Drie 150 kW snellaadstations van Siemens worden op het VDL Laad Test Centrum gebruikt. De laadelektronica kan tijdelijk met elkaar worden verbonden, waardoor het mogelijk is om drie voertuigen parallel te laden met elk een vermogen van 150 kW, of één voertuig bijzonder snel tot 450 kW ‘High-Power Charging’ (HPC). Dit betekent dat het vermogen flexibel kan worden aangepast en de laadinfrastructuur kan worden geoptimaliseerd voor depots met verschillende vereisten.”

Bi-directioneel laden

Voor de tijdelijke bufferopslag van energie die de zware elektrische voertuigen terug leveren wordt gebruikt gemaakt van twee gebruikte batterijsystemen van een elektrische bus. Gemiddeld hebben deze batterijen nog meer dan 80% van hun originele capaciteit en kunnen perfect fungeren als energieopslagsysteem.