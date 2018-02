Omzet VDL vorig jaar 5 miljard; dit jaar wéér een miljard erbij

Van der Leegte baseert zijn verwachting op de eerste zeven weken van dit jaar waarin al 733 miljoen euro werd omgezet, tegen 569 miljoen euro een jaar eerder. De orderportefeuille puilt bovendien uit met voor 816 miljoen euro aan bestellingen, terwijl dat vorig jaar nog 769 miljoen euro was.

„We verwachten dit jaar stevig door te groeien in vooral hightech en auto's”, zegt Van der Leegte. „We blijven stevig investeren, ik verwacht zo'n 150 miljoen euro (vorig jaar 175 miljoen euro, red.). Dat laat zien dat ons vertrouwen in de economie momenteel groot is. Wel blijven we onze werkmaatschappijen waarschuwen dat wat omhoog gaat ook weer een keer omlaag komt. Dat betekent dat we bij onze werving van personeel balanceren tussen flexibel en vast. Flexibele mensen zijn nodig om snel te kunnen schakelen als het minder gaat, terwijl we in een krappe arbeidsmarkt mensen ook graag aan ons binden met een vast contract. We hebben momenteel in totaal 700 vacatures en gelukkig lukt het aardig die in te vullen, maar er komen ook steeds nieuwe.”

Van der Leegte legt uit bij de 95 VDL-bedrijven de vinger stevig aan de pols te houden. „Vroeger hadden we de neiging om de werkmaatschappijen wat losser te laten als het goed ging. Nu hebben we directe supervisie georganiseerd vanuit onze hoofddirectie met zes mensen via de twaalf leden van ons management team. Al onze bedrijven komen geregeld in de hoofddirectie aan bod.”

Omzet stijgt met de helft

De omzet van de VDL Groep steeg vorig jaar maar liefst met 57 procent naar 5,05 miljard euro, tegen 3,21 miljard een jaar eerder. Ook de winst steeg licht naar 153 miljoen euro, tegen 150 miljoen in 2016. Het aantal werknemers ging omhoog met 2.781 naar 16.137. „Daarvan werkt 85 procent in Nederland en daar zijn we best trots op”, benadrukt Van der Leegte. „We zijn in de volle breedte gegroeid en dat laat zien dat we op alle fronten in beweging zijn.”

Het meest in het oog springend is de groei bij Nedcar in Born waar de omzet ruim verdubbelde naar 2,85 miljard euro, tegen 1,37 miljard een jaar eerder. Er rolden in Limburg 168.969 auto's van vijf modellen van BMW van de productielijn. Dat aantal groeit dit jaar nog substantieel, zegt Van der Leegte, onder meer dankzij het invoeren van de zaterdag als werkdag. „Onze prioriteit is nu de groei van het werk voor BMW goed te managen. Via onze contacten in de autowereld krijgen we signalen van interesse van andere automerken en er komt heus wel een moment dat we die oppakken. Maar voorlopig houden we ons bij onze relatie met BMW. Pas nog hadden we twee leden van de raad van bestuur op bezoek en zij waren heel positief.”

Volgend jaar weer winst met Bussen

De divisie Bussen, die met 8 procent groeide naar 477 miljoen euro van 437 miljoen euro een jaar eerder, maakt nog steeds geen winst. Hoewel het aantal geleverde bussen iets daalde naar 1170 van 1192 maakt Van der Leegte zich daar geen zorgen over. „Dat komt omdat we nog steeds veel investeren in onze elektrische bussen. Bovendien verkopen we meer duurdere bussen. Volgend jaar verwacht ik weer winst te kunnen schrijven. Het positieve is dat we een steeds bredere dienstverlener worden en ook zaken als financiering, onderhoud en energielevering voor onze rekening nemen.”

Dankzij de hightech en de auto-industrie kwam de divisie Toeleveringen vorig jaar voor het eerst boven de miljard uit. De omzet groeide met 30 procent naar 1,16 miljard euro, tegen 892 miljoen euro een jaar eerder. Volgens Van der Leegte kan de groei hier een extra impuls krijgen dankzij de economische groei.