Order van VDL in Eindhoven voor delen mega-telescoop in Chili

EINDHOVEN - De Eindhovense toeleverancier VDL-ETG gaat belangrijke onderdelen maken voor de Extreem Grote Telescoop (ELT) die wordt gebouwd in Chili. Topman Willem van der Leegte van VDL Groep heeft hiervoor donderdag een overeenkomst getekend met de topman van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht ESO . De order heeft een waarde van enkele tientallen miljoenen euro en zal in vijf jaar worden uitgevoerd.

De hoofdspiegel van de ELT heeft een diameter van 39 meter en is samengesteld uit 798 zeshoekige spiegels van 1,4 meter. De draagstructuren van deze 5 centimeter dikke spiegels die uiterst exact gericht moeten kunnen worden, worden door VDL-ETG gemaakt. Van der Leegte zei om meerdere redenen blij te zijn met deze order. „Dit project is een geweldig visitekaartje voor de hightech toeleveringsindustrie. Hiermee kunnen wij ons verder profileren als hightech-speler en het betekent een springplank naar onze betrokkenheid bij meer nieuwe telescopen van ESO die wereldwijd worden gebouwd.”

Omvang van voetbalstadion

Het ‘oog’ van de telescoop, die de omvang heeft van een voetbalstadion, zal méér licht opvangen dan alle grote telescopen van dit moment samen. De ELT moet na voltooiing wetenschappelijke ontdekkingen mogelijk maken op het gebied van planeten, de samenstelling van nabije sterrenstelsels en het diepe heelal. De onderdelen die VDL maakt houden met hulp van meerdere elektromotoren per stuk de hoofdspiegel als geheel voortdurend met grote precisie in de gewenste vorm. Het ontwerp van deze onderdelen heeft VDL samen met TNO gemaakt. In totaal worden er inclusief reserveonderdelen 950 van gemaakt.

De bouw van de fundering van de ELT is reeds gestart. In 2024 dient de telescoop operationeel te zijn. VDL heeft al in 2010 samen met TNO de eerste prototypes voor gemaakt en in 2014 de definitieve. VDL en TNO gebruikten hierbij hun ervaring op gebieden als de ruimtevaart, astronomie en halfgeleiderindustrie. VDL-ETG is onder meer een belangrijke leverancier van chipmachinefabrikant ASML. Nederlandse universiteiten hebben specialistische kennis van grote telescopen ingebracht.

Vijftien Europese landen

ESO wordt financieel ondersteund door vijftien Europese lidstaten en door gastland Chili. De ELT wordt in dat land gebouwd op een berg op 3000 meter hoogte, omdat daar de verstoring van het blikveld op de ruimte minimaal is. ESO heeft tot doel grote sterrenwachten te bouwen die astronomen in staat stellen wetenschappelijke ontdekkingen te doen. De instelling beheert al drie kleinere waarnemingslocaties in Chili.