Relatie tussen twee Eindhovense bedrijven VDL en DAF verstevigd met megacontract

Modernisering assemblagelijn

VDL onderdeel Steelweld in Breda gaat de komende jaren de modernisering van de assemblagelijn in de cabinefabriek van DAF in het Belgische Westerlo voor haar rekening nemen. Spuitgietbedrijf VDL Parree in Sevenum gaat delen voor het interieur van de trucks toeleveren. Metaalbedrijf VDL TIM in Hapert gaat een multifunctionele steun voor het chassis van DAF leveren.