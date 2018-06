VDL Groep vestigt nieuw bedrijf in oosten van Verenigde Staten

EINDHOVEN - VDL Groep heeft een nieuw toeleveringsbedrijf opgericht in de buurt van de stad Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia. VDL Industries Gainesville zal in september zijn deuren openen en op termijn werk verschaffen aan ongeveer 100 medewerkers.

Na vestigingen in Richmond (Virginia), Detroit (Michigan), Spartanburg (South Carolina) en twee bedrijven in Fremont (Californië) is de nieuwe locatie het zesde VDL-bedrijf in de Verenigde Staten.

Belangrijkste markten in VS

Tot nu toe waren de belangrijkste markten waar VDL zich in de VS op richt de hightech machinebouw en de auto-industrie. Met de nieuwe vestiging begint het industriële familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven een eigen productielocatie in de VS.

Lokaal produceren ziet VDL als de basis voor expansie van haar activiteiten in Noord-Amerika. De nieuwe vestiging houdt zich bezig met metaal- en plaatbewerking, robotlassen en assemblage voor klanten die in Amerika zijn gevestigd en voor klanten die de stap naar de VS willen maken. Voor haar klanten maakt VDL met dit nieuwe bedrijf, dat een oppervlakte van 13.500 vierkante meter telt, een toeleverketen in de Verenigde Staten mogelijk. Daarmee wordt de relatie met klanten verbeterd waardoor de werkgelegenheid bij VDL-bedrijven in Nederland en andere vestigingen ook verder wordt versterkt.

Orderportefeuille

Volgens VDL is de orderportefeuille voor het nieuwe bedrijf al goed gevuld. VDL gaat er de productie en/of assemblage van onderdelen voor productielijnen in verschillende industrieën verzorgen. Ook zullen laadpalen voor elektrische auto’s, stadsmeubilair, chassis voor distributieverkeer, kasten voor railinfra en onderdelen voor sorteercentra worden gemaakt. Alle producten die in Gainesville worden geproduceerd, zijn bestemd voor de Amerikaanse markt.

„Georgia is een interessante geografische uitvalsbasis voor VDL Groep omdat er in dit gebied veel potentie is om de toeleverketen van klanten voor onze rekening te nemen”, stelt president-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep.

Delegatie uit Georgia