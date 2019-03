VDL Steelweld richt voor 200 miljoen euro autofabrieken in

Voor Jaguar Land Rover levert en installeert het bedrijf de komende drie jaar fabrieken voor meerdere nieuwe modellen op verschillende locaties. Voor Volvo Cars gaat VDL Steelweld, dat gevestigd is in Breda, nieuwe productielijnen ontwikkelen voor het maken van elektrische auto's in een bestaande fabriek. Voor DAF Trucks moderniseert het bedrijf de komende jaren de cabinefabriek in Westerlo.

Steelweld Academy

VDL Steelweld, dat 800 werknemers heeft in tien vestigingen in zeven landen, zegt tientallen nieuwe medewerkers nodig te hebben om het werk uit te voeren. Als gevolg van de groei richt VDL Steelweld een eigen Academy op. In het voorjaar wordt gestart met het opleiden van robotprogrammeurs, specialisten op het gebied van robotsimulatie en PLC-engineers. Mensen die passen in deze functies gaan werken aan productieautomatisering in de hele wereld. Studenten leren en werken in de nieuwe Academy in Breda en in het buitenland en krijgen tevens een baan.