VDL Valkenswaard bouwt nieuwe fabriek voor e-bussen in Roeselare in België

VALKENSWAARD - VDL Bus & Coach gaat in het Belgische Roeselare een nieuwe fabriek bouwen waar vanaf eind 2021 in een energie neutrale omgeving elektrische bussen worden geproduceerd.

Deze vestiging wordt volgens VDL volledig toegewijd aan ‘groene’ bussen. Het productieproces wordt ingericht om op de meest efficiënte wijze elektrische bussen te bouwen. Ook de Belgische verkoop- en servicevestiging van VDL Bus & Coach verhuist mee naar de nieuwe locatie.

Hoogwaardige maakindustrie

VDL kiest er bewust voor om in West-Europa bussen te blijven bouwen. Het bedrijf streeft ernaar de werkgelegenheid in de hoogwaardige maakindustrie in Noord-Europa te behouden en te versterken, in de geest van het motto van VDL Groep: ‘De maakindustrie heeft toekomst in Europa. Europa heeft toekomst door de maakindustrie’.

Topman Henk Coppens van VDL Bus & Coach zegt voorop te willen blijven lopen in Europa op het gebied van elektrische openbaar vervoer. “De kennis en expertise die we sinds het op de markt brengen van de eerste elektrische bus in 2015 hebben opgedaan, gaan we verder uitbouwen. De roep om zero emissie wordt overal steeds sterker. Samen met onze partners en klanten werken wij continu aan duurzame en innovatieve oplossingen die dit mogelijk maken. De nieuwe fabriek in Roeselare wordt ons centrum voor e-mobiliteit, waardoor we nog beter kunnen inspelen op de behoeftes en vragen vanuit de markt.”

50 miljoen kilometers

Momenteel rijdt bijna 10% van de Nederlandse bussen in het openbaar vervoer elektrisch. Volgens onderzoek van kennis- en innovatiecentrum ElaadNL zal dat percentage in 2025 opgelopen zijn naar 75. Een trend die in andere landen, vooral in de Europese steden, ook te verwachten is.