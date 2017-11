Willem van der Leegte een jaar op de stoel bij VDL: verdere groei desnoods in buitenland

EINDHOVEN - VDL is de banenkampioen van Nederland. Maar als geschikte arbeidskracht in eigen land onvoldoende is te vinden, zal het concern voor productie moeten uitwijken naar elders in West-Europa. Dat zegt president-directeur Willem van der Leegte van de Eindhovense bedrijvengroep in een interview in het ED.

VDL groeide in het eerste jaar onder leiding van de jonge Van der Leegte met 3.000 medewerkers, vooral dankzij autofabriek VDL Nedcar.

Open vacatures

Niettemin heeft het concern momenteel zo’n 300 vacatures openstaan. Van een personeelsprobleem wil Van der Leegte nog niet spreken, maar hij waarschuwt dat de krapte alarmerende proporties kan aannemen. VDL heeft onder meer met een tekort aan personeel voor onderzoek en ontwikkeling te maken. Hij signaleert dat andere bedrijven in de hightech toelevering nu ook naar de techniekregio’s Delft en Enschede trekken, waar VDL al bedrijven heeft. ,,Als iedereen daar in die vijver gaat vissen is die ook zo opgedroogd. Daarom is het zo belangrijk dat we hier een beter voorzieningenniveau krijgen om aantrekkelijk te zijn voor werknemers uit het buitenland.”

Buitenland

Als het niet zou lukken om de juiste mensen te blijven vinden voor productie in Nederland zou ook het chauvinistische VDL naar het buitenland moeten uitwijken. Van der Leegte: ,,Dat willen we niet, maar als personeel in Nederland een beperkende factor wordt voor onze verdere groei zullen we naar andere regio’s moeten. Welke? Zover zijn we nog niet, maar dan moet je denken aan elders in West-Europa.”

VDL heeft het overgrote deel van zijn productiebedrijven in Nederland gevestigd. Daarnaast heeft het concern in België, Duitsland, Roemenië, Zwitserland, Singapore en China productielocaties. VDL telt nu 16.094 medewerkers, waarvan zo'n 85 procent in Nederland.

Willem

Zijn eerste jaar als topman van VDL is voorbij gevlogen. ,,Het jaar is nog nooit zo snel gegaan.” Dat gaat zo naarmate je ouder wordt, meent Willem van der Leegte.

Ouder? Hij is deze week 36 jaar geworden. Een piepjonge baas nog van VDL, miljardenbedrijf met meer dan 16.000 medewerkers alweer.

Een vies gezicht trekt hij bij dat woord, baas. ,,Ik heb de eindverantwoordelijkheid, maar beslissen bij VDL doen we met een club van mensen. Er zit een andere kop, maar de wereld draait gewoon door. Mensen vragen wel eens: is het niet benauwend, voel je die druk niet? Natuurlijk is er een druk maar die ervaar ik niet als negatief. Ik lig er ’s nachts niet wakker van.”

Hij oogt ontspannen. De deur van zijn kamer op het hoofdkantoor van VDL staat open, naar goed gebruik bij het familiebedrijf. Willem zetelt tegenover vader Wim, die na zijn terugtreden zijn kamer heeft aangehouden.

Senior is dus niet weg bij VDL. ,,'Het is belangrijk dat je rustig afbouwt', heb ik hem gezegd. Als je met een auto met 200 kilometer per uur een garage binnenrijdt dan loopt dat niet goed af. Als iemand die 50 jaar alles heeft gegeven om een tent op te bouwen in één keer zou stoppen dan valt ‘ie om.”