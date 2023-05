Aljamain Sterling verpest comeback van UFC-legende en behoudt titel na slijtageslag

Het titelgevecht in de bantamgewichtsklasse stond grotendeels in het teken van de terugkeer van Cejudo. De 36-jarige Amerikaan was gelijktijdig kampioen van de vlieg- en bantamgewichten, voordat hij drie jaar geleden aankondigde te stoppen. In de tussentijd bekritiseerde ‘The King of Cringe’ zijn concurrenten veelvuldig. Mede daardoor lag een comeback al tijden lang voor de hand.

De strijd tussen de twee Amerikanen was extreem gelijkwaardig. In de eerste instantie leek Cejudo geschrokken van de explosiviteit van de kampioen, maar na openingsronde kroop hij uit zijn schulp. De frequentie en precisie van stoten en trappen waren in het voordeel van Sterling, maar de terugkerende superster was vaak sterker in het grondgevecht. De gelijk opgaande strijd werd onderstreept door het verdeelde jurybesluit: 48-47, 48-47 en 47-48.

Overige uitslagen:

• Belal Muhammad verslaat Gilbert Burns via jurybesluit.

• Yan Xiaonan verslaat Jessica Andrade via TKO, ronde 1.

• Movsar Evloev verslaat Diego Lopes via jurybesluit.

• Charles Jourdain verslaat Kron Gracie via jurybesluit.

• Matt Frevola verslaat Drew Dober via TKO, ronde 1.

• Kennedy Nzechukwu verslaat Devin Clark via submission, ronde 2.

• Khaos Williams verslaat Rolando Bedoya via jurybesluit.

• Virna Jandiroba verslaat Marina Rodriguez via jurybesluit.

• Parker Porter verslaat Braxton Smith via TKO, ronde 1.

• Ikram Aliskerov verslaat Phil Hawes via KO, ronde 1.

• Claudio Ribeiro verslaat Joseph Holmes via TKO, ronde 2.