Arek Wrzosek is respect voor Badr Hari volledig kwijt: ‘Hij is mijn idool niet meer’

Het Glory 80-evenement in Hasselt liep in maart volledig uit de hand. Er braken rellen uit op de tribune. Wrzosek werd door Glory ontslagen. ,,Ik verwachtte zoiets. Niet omdat ik me schuldig voelde, maar omdat ik weet hoe de mensen bij Glory zijn. Ze zijn niet erg slim, niet objectief. Of het eerlijk is hoe ze me behandeld hebben? Nee, iedereen kent de situatie bij Glory. Ze geven maar om één iemand (Badr Hari, red.) binnen deze organisatie. Dat is grappig, maar ik huil er niet om.”

Eerder liet de Pool al weten het totaal niet eens te zijn met de beslissing van Glory: ,,Ik ben ontslagen bij de organisatie vanwege de gebeurtenissen en mijn gedrag, hoewel iedereen mijn houding op tv zag, ook na het gevecht. De autoriteiten hebben stilletjes de uitslag van het gevecht veranderd in een gelijkspel zonder officiële informatie. Ik ben niet verdrietig over het beëindigen van mijn contract, maar waar komt dit gelijkspel vandaan?”, schreef Wrzosek destijds op Instagram.

Badr Hari schreef op zijn beurt op Instagram dat hij het jammer vond dat Wrzosek het gedrag van de Poolse hooligans niet goed inschatte. Of de twee nog contact hebben gehad? ,,Nee, daar heb ik geen behoefte aan. Hij heeft mijn respect verloren na het gevecht. Niet alleen door wat hij in het gevecht heeft gedaan, maar ook wat hij heeft gepost na het gevecht. Dus nee, ik hoef geen contact. Ik wens hem het beste en dat is het. Hij is mijn idool niet meer", aldus Wrzosek tegen Sportnieuws.nl.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Ik heb mijn leven veranderd. Ik heb nieuwe kansen gekregen, een nieuw contract, nieuwe sponsors: alles is veranderd sinds mijn gevecht tegen Badr Hari. Eerlijk gezegd ben ik ook blij. Het gevecht tegen Badr ging goed. Ik was het gevecht aan het winnen en liet zien dat het eerste gevecht (dat de Pool won, red.) geen toeval was. Het was geen lucky shot en dat heeft iedereen nu kunnen gezien. Een rematch? Ja, zeker. Als hij wil. Maar dan wel met mijn regels.”

De Poolse vechter geeft aan een nieuwe organisatie te hebben gevonden en hij hoopt komende zomer weer te gaan vechten. Ondertussen wacht hij naar eigen zeggen nog wel op geld van Glory: ,,Mijn advocaat is er nog steeds mee bezig dus ik hoop dat alles goedkomt. Glory was niet blij met wat er gebeurd is en ze wilden mij ervoor straffen. Hoeveel ik nog krijg? Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar het gaat om veel geld.”