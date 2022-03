Badr Hari: ‘Sommige van mijn kinderen hebben me nog nooit zien winnen, weet je wat dat met je doet?’

Sportief

Alle ogen zijn in Hasselt gericht op Badr Hari. Met een driejarige contractverlenging op zak hoeft er over een einde van Hari’s carrière niet gespeculeerd te worden bij een eventueel verlies tegen Arkadiusz Wrzosek, de Pool die hem met een perfecte hoge trap op knock-out verschalkte in september, nadat Hari aanvankelijk veel sterker was. Maar toch. De grote Badr Hari, die 106 kickbokspartijen won en 92 (!) op knock-out, die nu al jaren zoekt naar zijn eerste zege bij Glory. Het zal toch niet wéér misgaan?