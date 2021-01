Ben Saddik zegt titelgevecht tegen Verhoeven af

Het bericht van het afhaken van Ben Saddik is een fikse tegenvaller van de kickboksfans, die zich al maanden verheugen op de kraker van Glory 77. Op een geheime locatie zouden geen fans welkom zijn vanwege de coronacrisis. Liefhebbers kunnen het kickboksevenement voor 19,99 euro via een stream bekijken. Ook voor Glory betekent de streep door het titelgevecht een enorme domper. Hoewel er nog drie op papier spectaculaire gevechten op het programma staan, gokte de kickboksorganisatie vooral op het treffen tussen Saddik en Verhoeven.

De 31-jarige Verhoeven is sinds 2014 wereldkampioen in het zwaargewicht. Hij verdedigde zijn titel ruim een jaar geleden voor de negende en laatste keer. Badr Hari moest in een uitverkocht Gelredome geblesseerd opgeven. Verhoeven en Ben Saddik zouden voor de derde keer tegenover elkaar staan in de ring. Verhoeven verloor in 2011 en prolongeerde in 2017 zijn wereldtitel door de Belgische Marokkaan te verslaan.