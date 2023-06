Beste MMA-vechtster aller tijden kondigt pensioen aan na elfde (!) gewonnen titelgevecht

Amanda Nunes heeft haar MMA-carrière beëindigd. De Braziliaanse won tijdens UFC 289 haar elfde titelgevecht in de UFC. Met de overwinning op Irene Aldana verstevigde Nunes haar positie als beste MMA-vechtster aller tijden. ‘The Lioness’ verdedigde in het Canadese Vancouver haar kampioensgordel in het bantamgewicht, terwijl ze ook nog titelhouder van de vedergewichten was.

Een gelijkwaardige wedstrijd was het niet bepaald. Al vanaf de eerste ronde werd duidelijk dat Nunes klassen beter was dan haar tegenstander uit Mexico. De weerbaarheid en het doorzettingsvermogen van Aldana was bewonderenswaardig, maar aanspraak op de overwinning heeft ze gedurende vijf rondes niet gemaakt. Zo bleek ook uit de cijfers: 152 om 40 rake stoten en trappen.

Volgens velen is de 35-jarige Nunes de beste vechtster aller tijden. Na haar overwinning tegen Aldana is zij recordhoudster van de meeste overwinningen van MMA-vechtsters in de UFC (16). In het interview na afloop verraste ze vriend en vijand met haar aankondiging: ,,Dit is de perfecte avond om mijn vechtpensioen aan te kondigen. Ik zal voor altijd kampioen in twee gewichtsklassen blijven!”

Canadees volksfeest

De terugkeer van de bekendste MMA-organisatie in Canada leverde een waar spektakel op voor de thuisfans. Alle Canadese vechters wonnen tijdens het evenement in Vancouver. Mike Malott, Marc-Andre Barriault, Jasmine Jasudavicius, Aiemann Zahabi, Kyle Nelson en Diana Belbita zegevierden stuk voor stuk.

Vooral tijdens het hoofdprogramma werd het publiek verwend. Malott (31), nog ongeslagen in de UFC, behaalde tegen Adam Fugitt zijn vierde overwinning op rij. Hij liet zijn tegenstander in de tweede ronde aftikken na een guillotine-verwurging. De Canadees vocht in zijn professionele carrière nog nooit drie rondes en beëindigde al zijn partijen vroegtijdig: 5 knock-outs en 5 submissions.

Overige uitslagen

• Charles Oliveira verslaat Beneil Dariush via TKO, ronde 1

• Mike Malott verslaat Adam Fugitt op submission, ronde 2

• Dan Ige verslaat Nate Landwehr via jurybesluit

• Marc-Andre Barriault verslaat Eryk Anders via jurybesluit

• Nassourdine Imavov – Chris Curtis eindigde in no contest (incidentele kopstoot)

• Jasmine Jasudavicius verslaat Miranda Maverick via jurybesluit

• Aiemann Zahabi verslaat Aoriqileng op TKO, ronde 1

• Kyle Nelson verslaat Blake Bilder via jurybesluit

• Steve Erceg verslaat David Dvorak via jurybesluit

• Diana Belbita verslaat Maria Oliveira via jurbesluit