De man die Rico wil onttronen krijgt vooral buiten de ring klap op klap: nu wacht de zaak-Sky

Update Prominente kickbokser Jamal Ben Saddik aangehou­den in ‘Operatie Sky’

18:53 De bekende kickbokser Jamal Ben Saddik is een van de meer dan 120 personen die in België en Nederland zijn opgepakt in de ‘operatie Sky’. Vanaf vorige maand heeft de politie honderden miljoenen berichten via die door de politie gekraakte cryptodienst live kunnen meelezen. Wim de Colvenaer, advocaat van Ben Saddik, bevestigt de aanhouding van zijn cliënt.