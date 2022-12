Ernesto Hoost en Remy Bonjasky in gesprek: ‘Badr en Rico zorgen voor volle zalen, maar wie nog meer?’

Samen zijn ze goed voor zeven titels in de legendarische K-1 in Japan, Ernesto Hoost (57) en Remy Bonjasky (46). De twee oud-kickboksers gingen in de AD-vechtsportpodcast In de Ring in gesprek over de huidige stand van zaken in kickboksland, het afgelopen kalenderjaar en publiekstrekkers Rico Verhoeven en Badr Hari.