Exclusief zaterdag live op deze site: gevecht om wereldtitel boksen tussen Oleksandr Usyk en Daniel Dubois

LIVE Vechtsport | Kijk hier naar de finalewed­strij­den van de Eindhoven Box Cup

Het grootste olympische boksevenement van Europa strijkt in het pinksterweekend neer in Eindhoven, met ruim 200 deelnemers met 25 verschillende nationaliteiten. Vandaag is de finaledag van de Eindhoven Box Cup met ongeveer dertig partijen die allemaal te volgen zijn via de livestream die wordt uitgezonden op deze website.