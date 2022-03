Gevecht Badr Hari afgebroken wegens heftige rellen tussen fans, evenement gaat niet verder

Tyrone Spong kansloos tegen Russische krachtpat­ser Kharitonov op Eagle FC 44

Tyrone Spong (36) is er vannacht in de FLX Cast Arena in Miami niet in geslaagd om de Rus Sergei Kharitonov te verrassen tijdens Eagle FC 44. Kort na het begin van de tweede ronde staakte scheidsrechter Andrew Glenn het gevecht, nadat Spong opnieuw op zijn rug was komen te liggen en de veel grotere, sterkere en zwaardere Rus huishield met mokerslagen op zijn hoofd en lichaam.

