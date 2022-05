Gevecht Floyd Mayweather en Don Moore exclusief te zien op onze site en in de app

Het gevecht vindt plaats op zaterdag 14 mei tussen 19.00 en 22.00 uur vanaf het heliplatform van het Burj Al Arab in Dubai. Het is onderdeel van de Global Titans Fight Series. Behalve het gevecht tussen Don Moore en Floyd Mayweather staan ook confrontaties op het programma tussen Anderson Silva en Bruno Machado, Delfine Persoon en Elhem Mekhaled en Badou Jack en Hany Atiyo.

Waar kun je de livestream bekijken?

Het gevecht zal in Nederland gratis en exclusief te volgen zijn via onze site en app via ad.nl/mayweather als je bent ingelogd. Nog geen account? Hier maak je een account aan . Na afloop kun je ook de samenvatting en hoogtepunten bekijken via deze link.

Floyd Mayweather

Mayweather kwam in 2021 speciaal voor de exhibitiewedstrijd tegen Youtuber Logan Paul weer terug van pensioen. De wereldkampioen in vijf verschillende categorieën vocht sinds oudejaarsavond 2018 geen wedstrijd meer. Die avond versloeg hij met gemak de kickbokser Tenshin Nasukawa. Ook Conor McGregor moest eraan geloven, in 2017 in Las Vegas. De Amerikaan is nog altijd ongeslagen na vijftig wedstrijden.