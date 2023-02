Glory voltooit programma voor avond met ‘kampioenengevecht’, ook Tarik Khbabez in actie

Tarik Khbabez (30) komt volgende maand in actie op Glory 84 in het Topsportcentrum in Rotterdam. Zijn tegenstander is Kristaps Zīle uit Letland. Kickboksorganisatie Glory heeft het programma voor 11 maart helemaal rond, met als blikvanger natuurlijk het ‘kampioenengevecht’ tussen Tyjani Beztati en Petch.

Het evenement werd opgezet nadat Collision 5, het evenement waar Rico Verhoeven zijn titel zou verdedigen tegen Antonio Plazibat, werd uitgesteld door een blessure van de wereldkampioen. Glory zet de kampioenen in het licht- en vedergewicht tegen elkaar in het Topsportcentrum Rotterdam, Tyjani Beztati en de Thaise Petch. De lichtgewichttitel van de 25-jarige Beztati, die hij al tweemaal verdedigde, staat op het spel. De zeer ervaren Petch (27) kan de eerste kampioen in twee gewichtsklasses worden sinds Alex Pereira (nu UFC-kampioen) in 2019.

Andere opvallende namen op de definitieve fight card met negen gevechten (zie onderaan het artikel) zijn Tarik Khbabez (30) en Jay Overmeer (26). Laatstgenoemde komt in actie tegen Jamie Bates. Voor Khbabez is het zijn eerste gevecht sinds hij op Collision 4 ternauwernood, op unanieme jurybeslissing, verloor van Sergej Maslobojev. Hij was zeer ontstemd over die beslissing van de jury.

Rematch tussen Maslobojev en Abena

Afgelopen weekend werd Donegi Abena (24) kampioen in het lichtzwaargewicht bij Glory, nadat de wedstrijdleiding het gevecht met Maslobojev stillegde door een scheur in het scheenbeen van de Litouwer. Maslobojev en zijn team zijn daarover nog steeds woedend, zij stellen dat de kickbokser makkelijk had kunnen doorvechten. Nu verloor Moslobojev automatisch zijn titel op technische knock-out.



Glory geeft aan geen invloed te hebben op medische beslissingen van dokters met een licentie, maar voelt ook aan dat dergelijke besluiten vaak arbitrair zijn. Glory-baas Scott Rudmann heeft beloofd zo snel mogelijk een rematch tussen Abena en Maslobojev te organiseren. Wat na Glory 83 ook duidelijk werd, is dat een wedstrijd om de middengewichttitel van Donovan Wisse in de maak is. Serkan Ozcaglayan is zijn uitdager.

Volledige fight card Glory 84:

Tyjani Beztati vs. Petchpanomrung ‘Petch’ Kiatmookao

Tarik Khbabez vs. Kristaps Zīle

Jay Overmeer vs. Jamie Bates

Nordine Mahieddine vs. Felipe Micheletti

Ertugrul Bayrak vs. Michael Boapeah

Chico Kwasi vs. Stefan Orza

David Tuitupou vs. Strahinja Mitric (prelim)

Michal Blawdziewicz vs. Sofian Laïdouni (prelim)

Iliass Hammouche vs. Brice Kombou (prelim)