Jake Paul bokst in augustus tegen Nate Diaz: 'Stuur hem in een doodskist terug naar de UFC’

Diaz maakte furore in het mixed martial arts (MMA) en werd een grote ster toen hij in 2016 als eerste vechter Conor McGregor wist te verslaan in de UFC. In een rematch later dat jaar verloor hij van de Ier. Diaz vocht in oktober van vorig jaar voor het laatst in de octagon. Omdat hij na zijn overwinning op Tony Ferguson niet bijtekende bij de UFC is hij momenteel een ‘free agent’.