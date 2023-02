Jake Paul vs Tommy Fury exclusief te zien op deze website

Het wordt de zevende professionele bokswedstrijd van YouTuber en social-mediaster Jake Paul. De Amerikaan nam het onder andere op tegen Tyron Woodley, Ben Askren en UFC-legende Anderson Silva. Paul verloor nog niet en won vier keer op knock-out. ,,Hij heeft een groot gevolg. Er zijn heel wat organisaties die wat kunnen leren van hoe hij een hype creëert. Tegelijkertijd wint hij ook gewoon z’n partijen”, schreef Remy Bonjasky deze week in zijn column over Paul.

Jake Paul stapte in de schijnwerpers door een groeiende fanbase op verschillende social media-platforms en een rol in de serie Bizaardvark op Disney Channel. Paul vocht zijn eerste bokswedstrijd als amateur tegen YouTuber Deji Olatunji, waarna hij in 2020 de switch maakte naar professioneel boksen.

De volgende test in de nog jonge bokscarrière van de 26-jarige Paul is dus de Brit Tommy Fury (23), het halfbroertje van wereldkampioen Tyson Fury. Net als zijn tegenstander verloor Tommy Fury nog geen professioneel gevecht. Vier van zijn acht overwinningen waren op knock-out. Het gevecht in Saudi-Arabië betekent voor één van de twee boksers dus de eerste nederlaag in hun carrière. De gemoederen tussen de twee liepen al flink op toen de twee elkaar onlangs opzochten in de ring op een boksevenement.