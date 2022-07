Jamal Ben Saddik over reeks aanslagen: ‘Waarom moet ik bang zijn? Iedereen weet waar ik woon’

Opnieuw aanslag op gebouw van familie Belgische kickbokser Jamal Ben Saddik

In de Antwerpse wijk Borgerhout is afgelopen nacht opnieuw een aanslag gepleegd op een winkelpand dat eigendom is van de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik. Het is de derde keer binnen drie weken dat Saddiks familie het slachtoffer is van geweld. Van de daders geen spoor.

18 juli