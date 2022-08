Jamal Ben Saddik razendsnel klaar met Benjamin Adegbuyi na KO in eerste ronde

Glory 81Jamal Ben Saddik heeft in Düsseldorf korte metten gemaakt met Benjamin Adegbuyi. Op voorhand werd er veel verwacht van het gewicht tussen de zwaargewichten, maar ‘The Goliath’ had zijn tegenstander al binnen één ronde knock-out op het canvas liggen.

Zo verliep de tweede ontmoeting tussen de Belgische Marokkaan en de Roemeen vrijwel hetzelfde als hun eerste partij in 2018. Ben Saddik begon het gevecht met stevige druk naar voren, maar bleef toch geduldig. Door de druk die hij uitoefende, lukte het Ben Saddik al gauw om met een snelle jab door de dekking van Adegbuyi te komen. Hoewel die er volledig voor ging, wist ‘The Goliath’ de partij toch razendsnel te beëindigen met een combinatie van zes stoten. Adegbuyi stond niet meer op en dus vond de scheidsrechter het al na iets meer dan twee minuten genoeg geweest.

,,Ik ben blij met deze zege. Ik heb veel meegemaakt de voorbije periode en ben van ver gekomen", zei Ben Saddik in de ring. De kickbokser heeft een roerige tijd achter de rug, waarbij er bij een woning van hem onder meer een vuurwerk tot ontploffing kwam, er een aanslag plaatsvond op een carwash die voorheen van een familielid was, en er een brandbom werd gegooid naar een pand waar broers van de vechter in het verleden een belwinkel uitbaatten. ,,Deze overwinning is voor onze koning die morgen jarig is", voegde hij eraan toe.

Ben Saddik heeft zijn pijlen nu gericht op een nieuw titelgevecht met Rico Verhoeven. Of Glory daar inderdaad voor kiest, of bijvoorbeeld een partij tegen Antonio Plazibat, zal nog moeten blijken. Ben Saddik hintte na zijn dominante zege in ieder geval op een weerzien met Verhoeven. ,,Ik weet wat ik kan en dat ik show maak. Ik kan de beste aan.”

Surinamer Wisse blijft kampioen

Met een reeks van vijf opeenvolgende overwinningen verdedigde de regerend kampioen in het middengewicht Donovan Wisse zijn titel tegen de Portugees Juri De Sousa. Beide vechters begonnen de partij afwachtend, waarbij Wisse wel bepaalde waar in de ring het duel zich afspeelde door druk te zetten en zijn tegenstander weinig bewegingsruimte te geven. In de tweede ronde richtte de Surinamer zich op het lichaam van De Sousa, die daar duidelijk last van had.

In de derde ronde leek De Sousa alles eruit te halen wat er nog in zat en hij raakte Wisse een paar keer goed. Zodra de Portugees weer achteruit liep, kreeg hij het echter moeilijk met de druk van Wisse. Dat had De Sousa zelf in de vierde ronde ook door en dus vocht hij steeds meer vooruit. Hierdoor raakte hij de kampioen veel vaker en trok hij de ronde naar zich toe. In de laatste ronde oogde beide kickboksers vermoeid, maar wisten ze allebei toch mooie combinaties uit te delen. De jury was na vijf rondes unaniem van mening dat de kampioen genoeg had gedaan om de partij winnend af te sluiten en zijn kampioensgordel te behouden.

Chihk Mousa met KO in eerste ronde

De partij tussen Ahmad Chikh Mousa en Rafik Habiat begon spectaculair, waarbij beide heren elkaar te lijf gingen met mokerslagen. Het leek beide kanten op te kunnen, tot Chihk Mousa zijn tegenstrever neersloeg met een linkerhoek. In eerste instantie leek de hoek niet veel schade aan te richten, tot hij enkele momenten later toch de impact voelde en naar de mat ging. Nadat Habiat acht seconden kreeg om te herstellen, wankelde hij nog steeds en wist Chihk Mousa hem uiteindelijk toch neer te krijgen met een knock-out.

Koprivlenski dwingt titelgevecht af

Met een titelgevecht als inzet deelden Stoyan Koprivlenski en Guerric Billet prachtige combinaties uit in de eerste ronde. Het ging over en weer, waarbij het moeilijk was om de score bij te houden. In de tweede ronde was het Koprivlenski die zijn doel beter wist te raken en daarmee trok hij de partij naar zich toe. Hij leek niet moe te worden en trok dat door in de derde ronde. Billet oogde op zijn beurt wel vermoeid, waardoor zijn tegenstander de partij compleet overnam. Hij domineerde de laatste ronde en kwalificeerde zich daarmee voor een titelgevecht tegen lichtgewichtkampioen Tyjani Beztati.

Wosik domineert spectaculair

Dennis Wosik en Naoki Yasuda trapten het hoofdprogramma af in Düsseldorf. Wosik wist in de beginfase goed door de dekking van zijn tegenstander te komen. Hoewel de Duitser zijn opponent in de eerste ronde vaak wist te raken, bracht hij zichtbare schade toe. In de tweede ronde leek Naoki beter in de partij te zitten, totdat hij naar het canvas geslagen werd. Hij overleefde de tweede ronde, maar kreeg het in de derde ronde net zo moeilijk. Ook daarin had Wosik volledig de controle in de ring en het was dan ook niet verrassend dat de jury hem aanwees als winnaar.

