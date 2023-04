Kickbokser Benny Adegbuyi met schrik vrij bij zwaar auto-ongeluk: ‘Stonden op de rand van een tragedie’

Tyson Fury verslaat Derek Chisora voor de derde keer in wereldti­tel­ge­vecht: ‘Wat een strijder’

Tyson Fury (34) blijft de beste bokser ter wereld in het zwaargewicht bij de WBC. Hij versloeg Derek Chisora (38) in het Tottenham Hotspur Stadium in Londen. De ongeslagen reeks van The Gypsy King breidt zich daarmee uit tot 34 gevechten.