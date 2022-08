Leon Edwards shockeert vechtsportwereld met knockout van titelverdediger Kamaru Usman

Edwards verraste zijn tegenstander vroeg in de partij door Usman naar de grond te brengen. De afgelopen jaren heeft hij veel aan zijn worstelen gewerkt en dat was te zien. Aan de andere kant heeft Usman ook hard aan zijn kickbokskwaliteiten gewerkt, waardoor deze partij heel anders uitpakte dan de vorige keer.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de tweede ronde ging het over en weer, waarbij Usman wel de druk zette waardoor hij bepaalde waar de partij zich afspeelde. In de ronde die daarop volgde, lukte het Usman toch om Edwards naar de grond te krijgen. Vermoeidheid sloeg toe bij Edwards, maar toch wist hij toch elke keer weer op te staan. Qua conditie zag Usman er beter uit: hij wist met het worstelen zijn tegenstander nog vermoeider te krijgen.

Tussen de rondes in leken beide vechters vermoeid, terwijl ze opgelapt werden om de laatste ronde in te gaan. Usman probeerde direct de ruimte in de kooi te gebruiken door Edwards af te snijden en opnieuw te controleren tegen de kooi in de clinch. Het zag er goed uit voor Usman, maar werd op een onverwacht moment geraakt met een prachtige hoge trap. Met nog minder dan een minuut op de klok schopte Edwards de kampioen naar de grond en nam hij de titel mee naar Engeland.