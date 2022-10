Levi Rigters schuift doelen op: ‘Voor mijn 29ste de titel van Rico Verhoeven afpakken’

Achtvoudig wereldkam­pi­oen jiujitsu doodgescho­ten door dronken man in Brazilië

De Braziliaanse jiujitsukampioen Leandro Lo is gisteren om het leven gekomen na een ruzie met een dronken man. Lo werd in São Paulo in zijn hoofd geschoten in, zo heeft zijn advocaat bevestigd aan persbureau Reuters.

8 augustus