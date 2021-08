Op deze datum maakt Germaine de Randamie in New York haar UFC-rentree

Zwaar geblesseer­de UFC’er Chris Weidman voor tweede keer aan been geopereerd

14 augustus Chris Weidman, voormalig UFC middengewicht kampioen, heeft een update gedeeld over zijn herstel na een tweede succesvolle operatie aan zijn been. In april dit jaar brak Weidman zijn been toen hij zijn rivaal Uriah Hall onderuit wilde trappen tijdens UFC 261, welke plaatvond in Jacksonville, Florida.