Podcast met Remy Bonjasky | ‘Glory moet signaal afgeven rond wereldtitelgevecht met Rus Vakhitov’

In de tweede editie gaat het onder meer over het succes van Nederlandse MMA-vechters Gegard Mousasi en Reinier de Ridder, de situatie rond het wereldtitelgevecht tussen Luis Tavares en de Rus Vakhitov, de onvrede van Tiffany van Soest, de rentree van Ismael Londt en behandelen we de vragen die jullie hebben ingestuurd voor Remy Bonjasky.

Bonjasky bezocht de onlangs door Tavares ingelaste persconferentie en bespreekt de moeilijke situatie. Het wereldtitelgevecht staat in principe voor 19 maart in Hasselt gepland, maar de partij staat op losse schroeven door de oorlog in Oekraïne.

,,Het wordt heel lastig om die partij door te laten gaan", stelt Bonjasky over het gevecht tussen Tavarez en Vakhitov. ,,Ik denk dat Glory naar zichzelf moet kijken en om zich heen, naar wat er gebeurt. Op dit moment zijn er heel grote partijen die Rusland uitsluiten van deelname, die niks te maken willen hebben met sporters vanuit Rusland. Niet zozeer omdat ze de individuele sporter niet zo leuk vinden, maar omdat ze een signaal willen afgeven naar Poetin. Daar moet Glory, denk ik, ook voor kiezen.”

In de podcast worden in drie ronden en een extra vragenronde diverse onderwerpen besproken. In de tweede aflevering gaat het over Mousasi en De Ridder, die hun titels verdedigden bij Bellator en One. Bonjasky geeft zijn visie over hun ontwikkeling én hun toekomst. Hij vindt dat ze nog wel wat mondiger kunnen worden, om zo nog meer in het zicht van bijvoorbeeld de UFC te komen.

Verder heeft Bonjasky een advies voor zijn leeftijdgenoot Melvin Manhoef (45), die in mei doodleuk weer de ring in stapt bij Bellator. En in de gebruikelijke vragenronde worden vooral vragen behandeld over hoe Bonjasky zijn carrière beleefde.

,,De zwaarste tegenstander die ik heb gehad, is Sem Schilt”, vertelt Bonjasky. ,,Ik denk werkelijk dat als hij niet bestond en niet mee had gedaan aan toernooien, dat ik niet drie keer K1-kampioen was geworden maar misschien wel vijf keer. Hij was degene van wie ik niet kon winnen, van wie ik dus ook nooit heb gewonnen. Ik heb drie keer tegen hem gestaan en alle keren een pak rammel gehad. Sem is 2,12 meter, 135 kilo en kan gewoon heel goed kickboksen. En voor de rest is het een heel aardige gozer, met wie ik goed contact heb.”

Volledig scherm Remy Bonjasky laat in gesprek met onze verslaggever Tim Reedijk in de podcast In de Ring zijn licht schijnen over de vechtsportwereld. © DPG Media