Rico Verhoeven op de weg terug na zware knieblessure: ‘Twee weken in een dip gezeten’

Rico Verhoeven is op de weg terug na een slepende knieblessure. De regerend zwaargewichtkampioen in het kickboksen vocht anderhalf jaar geleden voor het laatst, maar bereidt zich voor op zijn terugkeer in de ring.

,,Het gaat stukken beter’’, vertelde Glory-kampioen Verhoeven aan tafel bij Jinek. De kickbokskampioen zou eigenlijk afgelopen januari zijn weredtitel gaan verdedigen tegen de Kroaat Antonio Plazibat, maar Verhoeven moest zich op het allerlaatste moment afmelden. Door een knieblessure moest hij onder het mes. Daardoor dateert zijn laatste gevecht van eind 2021, toen hij Jamal Ben Saddik versloeg.

,,De operatie was wel een mentaal tikkie’’, geeft Verhoeven toe. ,,Ik zit in de nadagen van mijn carrière, het gaat al zo lang goed. En dan gaat het tijdens een training bij zo'n stomme beweging mis.’’ Verhoeven werkte de laatste weken hard aan zijn herstel. ,,Ik verwacht dat ik nu op 75 procent zit. Ik heb twee weken lang echt wel in een dip gezeten, maar alles in het leven gebeurt met een reden. Er zijn nu ook weer dingen op mijn pad gekomen. Wat? Een nieuw filmproject, bijvoorbeeld. Blijkbaar moest dat zo zijn, want anders had ik dat ook niet kunnen doen.’’

Verhoeven tegen Osaro

Verhoeven was afgelopen weekend als analyticus in Ahoy, waar Plazibat het op Collision 5 opnam tegen de in Zwolle geboren Tariq ‘Cookie’ Osaro. Laatstgenoemde sloeg de grote favoriet Plazibat in de vijfde ronde knock-out, waardoor hij zich op mag maken voor een titelgevecht met Verhoeven. ,,Plazibat heeft een lesje nederigheid gehad, dat had hij anders van mij gekregen.’’

,,Ik had hem graag een lesje geleerd met zijn grote mond’’, grijnsde Verhoeven, die onder de indruk was van de prestatie van Osaro. ,,Dat is een beer van een gozer, het wordt zeker een knalwedstrijd tussen ons. Hij heeft laten zien dat hij kwaliteiten heeft en hij zit lekker in zijn flow.’’

Verhoeven is al sinds 2014 de wereldkampioen in het zwaargewicht. Sindsdien verdedigde hij tien keer met succes zijn titel. De laatste jaren houdt Verhoeven zich ook steeds meer bezig met acteerwerk. Zo vertolkte hij een bijrol in de hitserie Undercover en kreeg hij in de film Black Lotus dit jaar zijn eerste hoofdrol.

Lees ook

Interim-kampioen Osaro (27) mag in het najaar verrassend genoeg een gooi doen naar de Glory-zwaargewichttitel van Rico Verhoeven (34). Die laatste is ondanks zijn lange inactiviteit de grote favoriet, tegelijkertijd rijgt Osaro de partijen én zeges aaneen.

Remy Bonjasky

Iedere twee weken schrijft Remy Bonjasky een column op AD.nl. Lees alle columns hier.

Beluister hier al onze vechtsportpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze vechtsportvideo's