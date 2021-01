Saddik zegt titelgevecht tegen Verhoeven af

Whyte krijgt op 6 maart herkansing tegen Povetkin

13 januari Dillian Whyte krijgt op 6 in maart een herkansing tegen de Rus Alexander Povetkin in het Matchroom Fight Camp in het Engelse Essex. Het vorige gevecht liep in augustus vorig jaar niet goed af voor de 32-jarige Brit. Whyte werd in de vijfde ronde bewusteloos geslagen door de 41-jarige Povetkin.