Sean O’Malley maakt hype waar en verovert UFC-titel met karakteristieke knock-out tegen Aljamain Sterling

Opvallend was de stijl die Sterling tegen de kersverse kampioen hanteerde. Sterling, ook wel bekend als de ‘Human Backpack’, hield het gevecht staande en maakte geen gebruik van zijn expertise: worstelen. Hoewel O’Malley in de eerste ronde duidelijk op zoek was naar de juiste afstand, vond hij deze in ronde 2 al snel.

Titel Zhang Weili

De juryleden besliste unaniem in het voordeel van Weili (50-43, 50-44 en 49-45) na een gevecht die haar ogenschijnlijk weinig moeite koste. De 34-jarige vechtartieste beaamde dat na afloop: ,,Harde trainingen resulteren in een makkelijk gevecht. Het publiek heeft ook een aandeel, want het voelde vandaag alsof ik in mijn eigen stad vocht.”

Overige uitslagen:

• Ian Machado Garry verslaat Neil Magny via jurybesluit



• Mario Bautista verslaat Da’Mon Blackshear via jurybesluit



• Marlon Vera verslaat Pedro Munhoz via jurybesluit



• Brad Tavares verslaat Chris Weidman via jurybesluit



• Gregory Rodrigues verslaat Denis Tiuliulin op KO, ronde 1



• Kurt Holobaugh verslaat Austin Hubbard (TUF-finale lichtgewicht) via submission, ronde 2



• Brad Katona verslaat Cody Gibson (TUF-finale bantamgewicht) via jurybesluit



• Andre Petroski verslaat Gerald Meerschaert via jurybesluit



• Natalia Silva verslaat Andrea Lee via jurybesluit



• Karine Silva verslaat Maryna Moroz via submission, ronde 1