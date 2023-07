Spektakel bij UFC 290: Volkanovski ongenaakbaar en ‘sprookjesboek-einde’ voor Lawler

‘International Fight Week’ maakte zijn belofte meer dan waar. Het jaarlijkse feest van de vechtsport eindigde zondagochtend met een spectaculair evenement in de T-Mobile Arena. Een ‘Fight Night’ waarin maar liefst negen van de dertien gevechten voortijdig werden beëindigd en zes underdogs zegevierden.

‘Walk in the park’

Alexander ‘The Great’ Volkanovski had in de hoofdpartij geen kind aan uitdager Yair Rodriguez. De Australiër was oppermachtig in ronde 1 en 2, waarna hij in de derde ronde het klusje klaarde. Een rechtse hoek bleek het begin van het einde voor de Mexicaan. Nadat Volkanovski zijn gevloerde tegenstander belaagde met een hinderlaag van stoten, kwam scheidsrechter Herb Dean terecht tussen beiden.

De titelhouder van de vedergewichten boekte tegen ‘El Pantera’ zijn dertiende opeenvolgende zege in die klasse. Naar alle waarschijnlijkheid is de Spanjaard Ilia Topuria zijn volgende opponent in een gevecht om de titel.

Slijtageslag op hoogste niveau

Het gevecht tussen Brandon Moreno en Alexandre Pantoja werd een heuse slijtageslag. Al na twee minuten bracht de Braziliaan zijn tegenstander aan het wankelen. Hij rook bloed, maar ging te gretig op zoek naar een vroege finish en was al snel uitgeput. De kampioenservaring van de Mexicaan hield hem lange tijd op de been, maar de uitdager herstelde zich op bewonderenswaardige wijze.

De MMA-artiesten vochten één van de beste en meest gelijk opgaande partijen van het jaar uit in de vlieggewichtsklasse. De sterke start, controle in het grondgevecht en knockdown van Pantoja waren vermoedelijk doorslaggevend in het verdeelde jurybesluit: 48-47, 48-47 en 46-49.

Het afscheid van voormalig kampioen en UFC-legende Robbie Lawler was er een voor in het sprookjesboek. De Amerikaan, die traint onder de Nederlander Henri Hooft, sloeg tegenstander Niko Price in zijn laatste partij ooit na 38 seconden op sensationele wijze knock-out. De 41-jarige vechter was ruim 21 (!) jaar actief in de grootste MMA-organisatie ter wereld.

Overige uitslagen

• Dricus du Plessis verslaat Robert Whittaker via TKO, ronde 2

• Dan Hooker verslaat Jalin Turner via jurybesluit

• Bo Nickal verslaat Valentine Woodburn op KO, ronde 1

• Robbie Lawler verslaat Niko Price op KO, ronde 1

• Tatsuro Taira verslaat Edgar Chairez via jurybesluit

• Denise Gomes verslaat Yazmin Jauregui op TKO, ronde 1

• Alonzo Menifield verslaat Jimmy Crute op submission, ronde 2

• Vitor Petrino verslaat Marcin Prachnio op submission, ronde 3

• Cameron Saaiman verslaat Terence Mitchell op TKO, ronde 1

• Jesus Aguilar verslaat Shannon Ross op KO, ronde 1

• Esteban Ribovics verslaat Kamuela Kirk via jurybesluit

