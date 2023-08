Trotse Jutta Leerdam valt Jake Paul in de armen na entree met tank, provocaties en zege op MMA-legende Nate Diaz

Max Holloway geeft master­class in Kansas City én breekt eervol UFC-re­cord

Max Holloway is hard op weg naar een nieuwe titelkans in de vedergewichtsklasse van de UFC. De Hawaïaanse oud-kampioen was Arnold Allen de baas in een slopende hoofdpartij van vijf ronden tijdens het evenement in Kansas City, Missouri. Holloway diende zijn Engelse opponent de eerste nederlaag van zijn profcarrière toe en brak ook een bewonderenswaardig record binnen de Amerikaanse organisatie.