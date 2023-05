Tyson Fury daagt Anthony Joshua uit voor ‘Battle of Britain’: ‘Dit gevecht wil iedereen zien, ook ik’

Kickbokser Benny Adegbuyi met schrik vrij bij zwaar au­to-ongeluk: ‘Stonden op de rand van een tragedie’

Benny Adegbuyi is ontsnapt aan een tragedie, zo meldt hij op Twitter. De Glory-kickbokser heeft zaterdag een zwaar auto-ongeluk gehad in zijn geboorteland Roemenië. Zijn auto is total loss, maar ernstige verwondingen bleven de vechter en zijn gezin bespaard.